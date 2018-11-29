Как прожить долго и счастливо?

В Перми накануне открылся большой Общественный форум. Среди ключевых тем повестки - проект "Активное долголетие".

«Зависать» в сети Валентина Ивановна научилась на компьютерных курсах. Теперь любительница спорта без посторонней помощи находит рекомендации специалистов и пишет письма друзьям.

Валентина Перминова рассказывает: "Мне говорят - ты чего такая жадная? В смысле жадная до всего. Но, знаете, когда больше знаешь, жить интереснее!".

Для таких энергичных и амбициозных жителей Прикамья в регионе действует проект «Активное долголетие». Людей «серебряного возраста», как сейчас называют старшее поколение, обучают новым навыкам и даже профессиям. Перспективы проекта обсудили на краевом общественном форуме. В том числе и федеральные эксперты дали оценку региональной инициативе.

Владимир Епифанов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (г.Москва): "Программы очень интересные, они вписываются в стезю программ, которые сейчас намечены в Российской Федерации, и в нашей организации. Очень хороший контакт с руководством региона».

По статистике, пенсионеры - это третья часть населения Пермского края. Ветераны становятся активнее во всех смыслах. И речь не только об участии в жизни региона и взаимодействии с властью, но и физической, а также интеллектуальной активности.

Надежда Максютенко, председатель совета Пермской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, отмечает: "Чтобы увидели, какие мы сегодня креативные, какие мы серьёзные. Пусть видят ветераны предпенсионного возраста, что в принципе отлично и удачно можно жить и в 60, и в 70, и в 85».

Валентина Ивановна эти цифры во внимание не берёт - полученные навыки использует, чтобы быть ещё активнее. Уже с помощью интернета планирует новый горный марафон.