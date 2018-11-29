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← Пермь. Вести Спорт 28.11.2018

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В Чернушке провели парламентские уроки

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парламентский урок

Развитие волонтерского движения, создание класса робототехники и даже открытие своего школьного радио. Все это темы, которые стали главными на парламентских уроках в Чернушке.

Рэперы и политики оказываются удивительно похожими, когда разбираешь их на цитаты. С этого упражнения начинается традиционный парламентский урок школьников сразу трех южных территорий.

Глобальный добровольческий форум это уже групповая работа. Команда под названием «Назад в будущее» своей задачей ставит привлечь в волонтерское движение как можно больше молодежи. И все это оказывается вполне осуществимо.

Команды смешанные, но главное отличие этого года в том, что эксперты принимают непосредственное участие в обсуждении проектов. Здесь опыт общения с молодежью как нельзя кстати.

Олег Третьяков, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Действительно, мы разные, но ребята прошли уже небольшую, но школу жизни, они выше на голову нас, предыдущего поколения. Буквально то, что 10 лет назад нам казалось фантастикой и мы читали об этом в книжках, сегодня это уже реальность".

Победителя определяют общим голосованием. Самым популярным оказывается проект благотворительного марафона.

Наталья Колегова, Виктория Окова: "Мы за здоровый образ жизни и готовы пробежать марафон, ну хотя бы половину. Марафон мы, может, не осилим, но помочь все равно надо".

От теории здесь же переходят к практике. В рамках проекта «Щедрый вторник» можно здесь же можно помочь детям в больнице и приобрести уникальные новогодние игрушки. За один академический час копилка значительно пополнилась.

Идеи, заявленные на парламентских уроках, имеют все шансы быть реализованными. Так, Чернушинский НОЦ стал победителем социальных и культурных проектов «ЛУКОЙЛ» и получил свой класс робототехники. А в Аспе даже открыли школьное радио.

Теперь, по всей видимости, очередь за марафоном. Впрочем, здесь опять все больше зависит от активности самих школьников.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 29.11.2018 в 14:09 в рубрике - Вести Пермь

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