Пермь. Вести Спорт 28.11.2018
Темы выпуска:
- 6 медалей завоевали пермяки на Чемпионате и Первенстве Европы по сётокан каратэ в Сербии.
- Тренер- преподаватель городского СДЮСШОР «Киокушинкай» Григорий Алымов стал победителем на Кубке первой сборной по боевым искусствам в Новосибирске в дисциплине нунчаку кумитэ.
- На стадионе «Звезда» появится новое поле. Такой подарок Пермь получила по соглашению с Российским футбольным союзом.
- Для школьников Пермского края, желающих уже в этом году заработать первые баллы к ЕГЭ, с 3 по 7 декабря в центре тестирования ГТО на Сибирской-55 пройдут «Дни открытых дверей ГТО». А пока выездное тестирование проходит в пермских школах.
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