Пермь. Вести Спорт 28.11.2018

Темы выпуска:

- 6 медалей завоевали пермяки на Чемпионате и Первенстве Европы по сётокан каратэ в Сербии.

- Тренер- преподаватель городского СДЮСШОР «Киокушинкай» Григорий Алымов стал победителем на Кубке первой сборной по боевым искусствам в Новосибирске в дисциплине нунчаку кумитэ.

- На стадионе «Звезда» появится новое поле. Такой подарок Пермь получила по соглашению с Российским футбольным союзом.

- Для школьников Пермского края, желающих уже в этом году заработать первые баллы к ЕГЭ, с 3 по 7 декабря в центре тестирования ГТО на Сибирской-55 пройдут «Дни открытых дверей ГТО». А пока выездное тестирование проходит в пермских школах.