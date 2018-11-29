Синоптики: похолодание будет недолгим

Морозы до Перми доберутся уже сегодня вечером.

Инженер ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов: "Вчерашнее похолодание затронуло северные и северо-западные районы Пермского края. В Коми-Пермяцком округе температура составила от 21 до 24 градусов мороза. В Перми похолодание ожидается ближе к вечеру. Ближайшей ночью температура в Перми может опуститься до минус 19 градусов. Морозы продлятся недолго. Уже завтра утром с западным ветром начнет поступать теплый воздух, температура будет резко повышаться. В Перми температура завтра вечером достигнет отметки минус 6-7 градусов, по краю минус 5 -10 градусов. При этом ожидается небольшой снег".