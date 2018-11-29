Рог изобилия: каким будет новый бюджет края?

На заседании Законодательного Собрания Пермского края депутаты должны рассмотреть рекордное число вопросов - 75, но самое главное - утвердить главный финансовый документ региона на следующий год. Объемы дохода в бюджете установлены на уровне 132 миллиардов рублей, расходы - 136 миллиардов. Среди прочего увеличены траты на ремонт и строительство дорог и здравоохранение.

Увеличение доходов произошло на 16 миллиардов рублей, главным образом это средства из федерального бюджета. Увеличились и расходы. В первую очередь они пойдут на новые социальные объекты: лечебный корпус в п. Октябрьский, поликлиника в с. Сива, хирургический корпус с приемно-диагностическим отделением городской клинической больницы им. М.А. Тверье, лечебный многопрофильный корпус с родильным отделением в Орджоникидзевском районе г. Перми.

Депутатами будут рассмотрены поправки в закон о капитальном ремонте, которые касаются того, что проценты с банковских вкладов - речь идет о 300 миллионах рублей - можно будет направить на обследование домов, это первоочередная задача для Фонда капитального ремонта. Из 9000 многоквартирных домов в Пермском крае обследованию подлежит 7 тысяч домов.

Также депутаты должны утвердить границы Пермского края. Уже определены границы с Кировской областью, сегодня должны окончательно определить границы с Удмуртией и Свердловской областью.