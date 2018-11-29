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Кафедральному собору вернут первозданный вид

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Кафедральный собор

В Перми завершился очередной этап реставрации Кафедрального собора Спасо-Преображенского монастыря. За последние три года отремонтировали кровлю алтаря и трапезной, фасад, установили строительные леса, которые проектировались в отдельности. Также воссоздали все паперти. Речь о крыльце у входа в храм, всего по периметру таких четыре.

Игорь Грузинцев, начальник управления строительства и реставрации Пермской епархии: "Очень много декоративных элементов - портики, карнизы, и все они были сделаны с момента основания. Видим, что гнилое, начинаем вскрывать, а там анкеры. Очень много решений принимается по ходу работ".

Сейчас архитекторы и строители готовятся приступить к самым важным работам - возвращению собору исторического облика. Для этого проектная документация проходит согласование в «Главгосэкспертизе России». Ответ ожидают услышать в начале следующего года. Завершить реставрацию полностью планируют к концу 2022 года.

Александр Жуковский, начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края: "Сохранение подлинности элементов здания - эта задача решалась и на уровне проектирования, потому что проектированием занималась специализированная лицензированная организация. Задача архитекторов - провести реставрацию качественно, чтобы городу было возвращено историческое здание".

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 29.11.2018 в 12:10 в рубрике - Вести Пермь

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← Бродячая угроза: депутаты обсудили поправки в закон о содержании бездомных животных

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