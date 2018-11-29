Бродячая угроза: депутаты обсудили поправки в закон о содержании бездомных животных

Краевые депутаты обсудили поправки в закон о содержании бездомных животных. Согласно статистике, с начала года в Прикамье бродячие собаки покусали почти 4,5 тысячи человек. Из них 500 – дети. Что предлагают делать с агрессивными стаями?

В микрорайоне Нагорный бродячие собаки чувствуют себя как дома. Есть где разгуляться и поесть.

Собаки приходят на мини-рынок в поисках пропитания, по отдельности практически не представляют опасности, но страшно представить, что будет, если повстречать такую свору где-нибудь в безлюдном месте. Торговые ряды соседствуют с детской площадкой. Беспокойство родителей понятно.

Анжелика Бардина: "Школьников много здесь. Лицей находится. Они идут из школы и собаки толпами бегают!".

Отлов и содержание бездомных животных обсудили на комитете по промышленности, экономической политике и налогам в Законодательном собрании.

С января этого года особь из приюта на улицу уже не попадает, а ждет возможных хозяев - такое решение принял Верховный суд. Для его исполнения понадобилось внести изменения в законопроект, иначе количество животных в питомниках сильно возросло. Теперь вместо 2 месяцев содержание равно 6.

Ещё одно важное изменение - рациональное распределение денег. В год на борьбу с "бродячей угрозой" из краевого бюджета выделяется более 35 млн. рублей.

Алексей Чибисов, заместитель председателя Правительства, министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края: "Если понадобится увеличение суммы в связи с изменением порядка, то мы будем выходить с поправками в бюджет".

На заседание комитета были приглашены зоозащитники. Главное пожелание - усилить контроль за соответствующими службами.

Татьяна Миролюбова, председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогом Законодательного собрания Пермского края: "Благодаря этим поправкам будет возможность увеличить количество муниципальных образований, вовлекаемых в этот процесс. Сейчас 90 муниципальных образований получают такие субвенции, будет возможность у 180".

В Прикамье за три квартала 2018 года безнадзорными животными покусано 4439 человек, в том числе 500 детей. Если внесенные комитетом поправки будут приняты краевым парламентом, обновленный закон должен заработать уже в конце этого года.