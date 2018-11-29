Семья малыша, получившего травму в кафе, требует компенсацию

В Орджоникидзевском районном суде Перми началось слушание дела о травме ребенка в игровой комнате в одном из пермских кафе быстрого питания. С иском на 200 тысяч рублей обратилась мать пострадавшего малыша. Она утверждает, что во время посещения кафе ее двухлетний сын рассек лоб о металлический штырь, торчащий из игровой конструкции.

Летняя история отдыха в детском кафе завершается в Орджоникидзевском районном суде. 7 июля двухлетний сын Марины Виноградовой находился в игровой комнате в одном из пермских кафе сети «Чикен». По словам истца, именно там он получил серьезную травму лица. Пришлось наложить 3 шва.

Представители ответчика упирают на то, что детская игровая комната была смонтирована в 2016 году, и с тех пор жалоб на ее использование не поступало. А здесь плюс ко всему еще и сами родители нарушили установленные правила.

Ирина Камова, представитель ответчика: "Рядом с комнатой находятся правила нахождения в данной комнате. Они адресованы родителям, которые приводят детей. Правила гласят, что в комнату допускаются дети от 3 до 7 лет. Ребенку истицы 2 года".

Кроме хирургического вмешательства ребенок сейчас находится под наблюдением невролога и стоматолога. На следующий день после происшествия семья сбиралась отправиться в отпуск в Краснодарский край. В итоге общая сумма морального и материального вреда, предъявляемая компании «Алендвик», составила 200 тысяч рублей. Продолжение заседания суда назначено на конец января.