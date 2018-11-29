«Ромео и Джульетта»: в Перми прошел благотворительный показ ледового спектакля
В Перми накануне прошел бесплатный ледовый спектакль «Ромео и Джульетта». В нем принимают участие прославленные фигуристы Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина. Первый показ – благотворительный. Сюда пригласили детей с ограниченными возможностями здоровья.
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