В Соликамске началось строительство нового микрорайона

Памятный камень торжественно заложили в Соликамске в честь начала строительства здесь целого нового микрорайона. Жилой комплекс будет называться «Рубин». Два девятиэтажных дома вместят в себя 175 квартир. Для кого они предназначены?

- Здесь у нас планируется 9-этажный трехподъездный жилой дом, далее двухподъездный жилой дом в виде буквы Г.

И холода строительству не помеха - поясняет прораб бригады Максим Лазарев. Технологии позволяют работать даже в мороз. Сейчас строители производят выемку грунта и подготавливают основание под фундамент. За зиму планируют выйти на 2-3 этаж и возвести каркас.

В честь начала строительства нового микрорайона здесь заложили и освятили памятный камень. Будущие жильцы - работники ПАО «Уралкалий». Приобрести квартиры, которых в корпоративных домах будет 175, они смогут на льготных условиях. В течение 10 лет компания будет ежемесячно компенсировать проценты по ипотеке.

Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий»: "Это является частью большой социальной политики компании ПАО Уралкалий. Мы финансируем и в обучение наших сотрудников, и отдых их детей, сейчас вот приступили к строительству жилья".

Отдельные элементы фасадов будущих домов оформят в темно-красной цветовой гамме, что символизирует сильвинитовую руду. Из-за цвета жилой квартал получил название - «Рубин». В домах по количеству комнат представлено 4 вида квартир, в холлах будущих подъездов предусмотрены места для колясок, на входе установят пандусы.

Владимир Хименков, руководитель проекта строительства: "Площадки спортивные, детские, для тихого отдыха, автостоянка на 192 машиноместа - у наших жильцов не будет проблем".

В октябре компания объявила о начале строительства комплекса жилых домов переменной этажности на 100 квартир в другом важном для калийщиков городе - Березниках, теперь на очереди Соликамск.

Алексей Федотов, глава города Соликамска: "В нашей новой истории это первый такой опыт за много лет, когда градообразующее предприятие так масштабно вкладывается в жилищное строительство. Компания мирового уровня, какой является «Уралкалий», видит точку роста в городе Соликамске как в территории, где можно развивать производство".

Новоселье в новых квартирах калийщики должны отметить в конце 2020 года.