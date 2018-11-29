В Соликамске началось строительство нового микрорайона
Памятный камень торжественно заложили в Соликамске в честь начала строительства здесь целого нового микрорайона. Жилой комплекс будет называться «Рубин». Два девятиэтажных дома вместят в себя 175 квартир. Для кого они предназначены?
- Здесь у нас планируется 9-этажный трехподъездный жилой дом, далее двухподъездный жилой дом в виде буквы Г.
И холода строительству не помеха - поясняет прораб бригады Максим Лазарев. Технологии позволяют работать даже в мороз. Сейчас строители производят выемку грунта и подготавливают основание под фундамент. За зиму планируют выйти на 2-3 этаж и возвести каркас.
В честь начала строительства нового микрорайона здесь заложили и освятили памятный камень. Будущие жильцы - работники ПАО «Уралкалий». Приобрести квартиры, которых в корпоративных домах будет 175, они смогут на льготных условиях. В течение 10 лет компания будет ежемесячно компенсировать проценты по ипотеке.
Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий»: "Это является частью большой социальной политики компании ПАО Уралкалий. Мы финансируем и в обучение наших сотрудников, и отдых их детей, сейчас вот приступили к строительству жилья".
Отдельные элементы фасадов будущих домов оформят в темно-красной цветовой гамме, что символизирует сильвинитовую руду. Из-за цвета жилой квартал получил название - «Рубин». В домах по количеству комнат представлено 4 вида квартир, в холлах будущих подъездов предусмотрены места для колясок, на входе установят пандусы.
Владимир Хименков, руководитель проекта строительства: "Площадки спортивные, детские, для тихого отдыха, автостоянка на 192 машиноместа - у наших жильцов не будет проблем".
В октябре компания объявила о начале строительства комплекса жилых домов переменной этажности на 100 квартир в другом важном для калийщиков городе - Березниках, теперь на очереди Соликамск.
Алексей Федотов, глава города Соликамска: "В нашей новой истории это первый такой опыт за много лет, когда градообразующее предприятие так масштабно вкладывается в жилищное строительство. Компания мирового уровня, какой является «Уралкалий», видит точку роста в городе Соликамске как в территории, где можно развивать производство".
Новоселье в новых квартирах калийщики должны отметить в конце 2020 года.
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