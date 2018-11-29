Депутатам предстоит утвердить бюджет региона

На заседании Законодательного Собрания Пермского края депутаты должны утвердить главный финансовый документ региона на следующий год. Объемы дохода в бюджете установлены на уровне 132 миллиардов рублей, расходы - 136 миллиардов. Среди прочего увеличены траты на ремонт и строительство дорог и здравоохранение.

Валерий Сухих, председатель Законодательного Собрания Пермского края: «В перечень объектов капитального строительства включены ряд новых объектов здравоохранения: лечебный корпус в п. Октябрьский, поликлиника в с. Сива, хирургический корпус с приемно-диагностическим отделением городской клинической больницы им. М.А. Тверье, лечебный многопрофильный корпус с родильным отделением в Орджоникидзевском районе г. Перми. В региональном аспекте наиболее актуальным представляется решение о строительстве многопрофильного лечебно-поликлинического корпуса с реконструкцией хирургического и лечебного корпусов Пермского онкологического диспансера. Каждый житель края должен иметь возможность пройти оперативную диагностику и получить качественное лечение».