Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Перми увидят «Новое состояние живого»

Главный Дед Мороз страны зажёг огни на всех ёлках Перми

смотреть видео

Новый год

В Перми дали официальный старт началу празднования Нового года. В присутствии тысячи человек на площади у Театра-Театра зажгли иллюминацию на главной елке города. И одновременно сразу на всех остальных. Произошло это под руководством всероссийского Деда Мороза. Сегодня утром он прибыл в Прикамье с официальным визитом.

Приятные подарки помощники Дедушки Мороза вручали всем без исключения. А это около тысячи человек. 

 То, что праздник зажжения елки станет яркой точкой сегодняшнего вечера, было понятно буквально «с порога» по улыбкам пермяков.

Конечно, до Нового года есть времени еще с запасом, но праздничное настроение чувствуется уже сейчас.

Елочка

В ожидании главного события замерзнуть не получилось. Площадку перед Театром-Театром наполнили всевозможными зимними забавами. Ребята танцевали, играли в огромный "Твистер", перетягивали объемные канаты и катались на «банане».

Когда на сцене появились два Деда Мороза - Пермский и Всероссийский (тот, что из Великого Устюга) произошло самое главное волшебство. Все, кто находился на площади, крикнули заветные «Елочка, гори!» и загадали желания.

елка

Главная городская красавица засияла одновременно с другими елками Перми. Яркие огни ровно в шесть вечера появились на елках в парке Миндовского и «Счастье есть», на площади Карла Маркса, возле ДК Солдатова.

О себе главный Дед Мороз России пермякам рассказал еще утром. Столица Прикамья 10-я из 22 городов, которые дедушка посетит в рамках своего большого путешествия. Миссия важная - подарить чудо тем, кто действительно в этом нуждается - детям, оставшимся без попечения родителей, и с особенностями здоровья.

Дед Мороз

Всероссийский Дед Мороз: "Часто мы дарим, и в этом особенность этого путешествия, специальные подарки. Кроме традиционных сладостей и сувениров это средства реабилитации".

Свое путешествие волшебник продолжит в пятницу. Его ждут ребята еще в 12 городах России. Следующая точка - Казань. А финальной точкой сегодняшнего праздника стал красочный салют.

 

Марина Печенова

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 28.11.2018 в 21:51 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Перми увидят «Новое состояние живого»

Для нового спектакля нужны ящики из-под стеклотары

Градус больше возраста: школьникам продают алкоголь

Биометрические данные - вместо ненадежного пароля

Край поддержит частную инициативу

Аварии в час пик стали причиной дорожных заторов

«Ростелеком» обновил базу интерактивного телевидения

Медаль искала пермского воина полвека

Пермское «Счастье» станет «неубиваемым»

В Пермь прибыл главный Дед Мороз России


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Перми увидят «Новое состояние живого»

Обратите внимание

в Перми

Главный Дед Мороз страны зажёг огни на всех ёлках Перми

Волшебство начинается. В присутствии тысячи человек на площади у Театра-Театра зажгли иллюминацию на главной елке города.
28.11.2018 в 21:51

Метки: в Перми, Общество

В Перми увидят «Новое состояние живого»

Масштабная музейная выставка превратит Музей PERMM в удивительную научно-художественную лабораторию.
28.11.2018 в 17:45

Метки: в Перми, Культура, Общество

В Чусовом построят теплицу за 7 миллиардов

Площадь тепличного коплекса в Чусовском районе составит 24 гектара.
28.11.2018 в 17:01

Метки: в Перми, Общество

Для нового спектакля нужны ящики из-под стеклотары

В качестве благодарности обещают приглашение на генеральный прогон спектакля «Летели качели».
28.11.2018 в 16:45

Метки: в Перми, Культура, Общество

Градус больше возраста: школьникам продают алкоголь

Общественники и полиция провели совместный рейд в Орджоникидзевском районе Перми.
28.11.2018 в 16:24

Метки: в Перми, Общество

В России

Юрий Филимонов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

Игорь Комаров по поручению Президента РФ Владимира Путина вручил государственные награды жителям Приволжья.
27.11.2018 в 21:37

Метки: в Перми, В России, Радио

Пермяк погиб от удара током в Астраханской области

Мужчина поехал туда в командировку
27.11.2018 в 14:27

Метки: Происшествия, В России

«Красный человечек» из Перми появился в Самаре и вызвал скандал

Арт-объект установили без ведома автора Андрея Люблинского
26.11.2018 в 15:00

Метки: В России, в Пермском крае, Культура, Общество, в Перми

В Перми подвели итоги пятого Всероссийского форума национального единства

На форум приехали более 500 делегатов из 45 регионов страны.
26.11.2018 в 10:06

Метки: в Перми, Общество, В России

Правила оплаты отопления могут изменить

Минстрой РФ разработал поправки в Жилищный кодекс
22.11.2018 в 15:44

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Экономика, Деньги

Лента новостей RSS каналы

Главный Дед Мороз страны зажёг огни на всех ёлках ПермиГлавный Дед Мороз страны зажёг огни на всех ёлках Перми

Расселение аварийного жилья: финансирование увеличат в 4 разаРасселение аварийного жилья: финансирование увеличат в 4 раза

В Перми увидят «Новое состояние живого»В Перми увидят «Новое состояние живого»

60-летнюю заведующую будут судить за растрату60-летнюю заведующую будут судить за растрату

В Чусовом построят теплицу за 7 миллиардовВ Чусовом построят теплицу за 7 миллиардов

Младенец, чей труп нашли на балконе в селе Ключи, родился мертвымМладенец, чей труп нашли на балконе в селе Ключи, родился мертвым

Для нового спектакля нужны ящики из-под стеклотарыДля нового спектакля нужны ящики из-под стеклотары

Градус больше возраста: школьникам продают алкогольГрадус больше возраста: школьникам продают алкоголь

Горьковка заведет «кота учёного»Горьковка заведет «кота учёного»

Биометрические данные - вместо ненадежного пароляБиометрические данные - вместо ненадежного пароля

Край поддержит частную инициативуКрай поддержит частную инициативу

У одноэтажного дома в центре Перми оказалось 43 собственникаУ одноэтажного дома в центре Перми оказалось 43 собственника

Центр Юрия Башмета проводит Х сессию для молодых дарованийЦентр Юрия Башмета проводит Х сессию для молодых дарований

Аварии в час пик стали причиной дорожных заторовАварии в час пик стали причиной дорожных заторов

«Ростелеком» обновил базу интерактивного телевидения«Ростелеком» обновил базу интерактивного телевидения

Медаль искала пермского воина полвекаМедаль искала пермского воина полвека

Пермское «Счастье» станет «неубиваемым»Пермское «Счастье» станет «неубиваемым»

В Пермь прибыл главный Дед Мороз РоссииВ Пермь прибыл главный Дед Мороз России

«Ёлки. Пермский период»: вставай на лыжи!«Ёлки. Пермский период»: вставай на лыжи!

В Лысьве прошел депутатский приёмВ Лысьве прошел депутатский приём

Опасный мусорОпасный мусор

На Соборной площади Перми зажглись новогодние огниНа Соборной площади Перми зажглись новогодние огни

В Перми на перекрестке Луначарского и Матросова сбили женщинуВ Перми на перекрестке Луначарского и Матросова сбили женщину

Как поддержать социально ориентированные НКО?Как поддержать социально ориентированные НКО?

В Березниках проблем с газом не будетВ Березниках проблем с газом не будет

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную