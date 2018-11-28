Главный Дед Мороз страны зажёг огни на всех ёлках Перми

В Перми дали официальный старт началу празднования Нового года. В присутствии тысячи человек на площади у Театра-Театра зажгли иллюминацию на главной елке города. И одновременно сразу на всех остальных. Произошло это под руководством всероссийского Деда Мороза. Сегодня утром он прибыл в Прикамье с официальным визитом.

Приятные подарки помощники Дедушки Мороза вручали всем без исключения. А это около тысячи человек.

То, что праздник зажжения елки станет яркой точкой сегодняшнего вечера, было понятно буквально «с порога» по улыбкам пермяков.

Конечно, до Нового года есть времени еще с запасом, но праздничное настроение чувствуется уже сейчас.

В ожидании главного события замерзнуть не получилось. Площадку перед Театром-Театром наполнили всевозможными зимними забавами. Ребята танцевали, играли в огромный "Твистер", перетягивали объемные канаты и катались на «банане».

Когда на сцене появились два Деда Мороза - Пермский и Всероссийский (тот, что из Великого Устюга) произошло самое главное волшебство. Все, кто находился на площади, крикнули заветные «Елочка, гори!» и загадали желания.

Главная городская красавица засияла одновременно с другими елками Перми. Яркие огни ровно в шесть вечера появились на елках в парке Миндовского и «Счастье есть», на площади Карла Маркса, возле ДК Солдатова.

О себе главный Дед Мороз России пермякам рассказал еще утром. Столица Прикамья 10-я из 22 городов, которые дедушка посетит в рамках своего большого путешествия. Миссия важная - подарить чудо тем, кто действительно в этом нуждается - детям, оставшимся без попечения родителей, и с особенностями здоровья.

Всероссийский Дед Мороз: "Часто мы дарим, и в этом особенность этого путешествия, специальные подарки. Кроме традиционных сладостей и сувениров это средства реабилитации".

Свое путешествие волшебник продолжит в пятницу. Его ждут ребята еще в 12 городах России. Следующая точка - Казань. А финальной точкой сегодняшнего праздника стал красочный салют.