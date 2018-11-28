В Перми увидят «Новое состояние живого»

В Музее PERMM сегодня начинается масштабный международный проект в области искусства и науки. Здесь открывается биеннале «Новое состояние живого». Экспозиция объединит выставку, в которой приняли участие 20 художников из 10 стран мира, научную конференцию и трехмесячную образовательную программу. Непосредственно художественная часть занимает два этажа. Это масштабная музейная выставка, которая на три месяца превратит Музей PERMM в удивительную научно-художественную лабораторию. А ещё «Новое состояние живого» демонстрирует различные пути использования новейших технологий XXI века – робототехники, информационных технологий и биомедицины – в художественном процессе. Для широкой общественности выставка открывается сегодня.