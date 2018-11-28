Для нового спектакля нужны ящики из-под стеклотары

Пермский камерный театр «Новая драма» обращается ко всем жителям города. Им для новой постановки требуются ящики из-под стеклотары. У кого в гараже, на даче, на работе есть такие, в театре просят ими поделиться. В благодарность за содействие обещают приглашение на генеральный прогон спектакля «Летели качели».