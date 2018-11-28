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← Градус больше возраста: школьникам продают алкоголь

Для нового спектакля нужны ящики из-под стеклотары

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Пермский камерный театр «Новая драма» обращается ко всем жителям города. Им для новой постановки требуются ящики из-под стеклотары. У кого в гараже, на даче, на работе есть такие, в театре просят ими поделиться. В благодарность за содействие обещают приглашение на генеральный прогон спектакля «Летели качели».

 

 

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 28.11.2018 в 16:45 в рубрике - Вести Пермь

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