Для нового спектакля нужны ящики из-под стеклотары
Пермский камерный театр «Новая драма» обращается ко всем жителям города. Им для новой постановки требуются ящики из-под стеклотары. У кого в гараже, на даче, на работе есть такие, в театре просят ими поделиться. В благодарность за содействие обещают приглашение на генеральный прогон спектакля «Летели качели».
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