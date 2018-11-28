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Градус больше возраста: школьникам продают алкоголь
Общественники и полиция провели совместный рейд в Орджоникидзевском районе Перми. В одном из магазинов на улице Веденеева проверка зафиксировала факт продажи алкогольной продукции школьнику. Теперь продавцу грозит штраф от тридцати до пятидесяти тысяч рублей. В другой торговой точке, на улице Цимлянской, контролеры столкнулись с нелегальной торговлей спиртом. Всего было конфисковано около 10 литров алкогольной продукции и 30 бутылок этилового спирта. За это предпринимателю грозит штраф до 40 тысяч рублей.
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