Градус больше возраста: школьникам продают алкоголь

Общественники и полиция провели совместный рейд в Орджоникидзевском районе Перми. В одном из магазинов на улице Веденеева проверка зафиксировала факт продажи алкогольной продукции школьнику. Теперь продавцу грозит штраф от тридцати до пятидесяти тысяч рублей. В другой торговой точке, на улице Цимлянской, контролеры столкнулись с нелегальной торговлей спиртом. Всего было конфисковано около 10 литров алкогольной продукции и 30 бутылок этилового спирта. За это предпринимателю грозит штраф до 40 тысяч рублей.