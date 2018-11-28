Биометрические данные - вместо ненадежного пароля

Управлять своим счетом можно на расстоянии. Вместо ненадежного пароля можно использовать собственное лицо и голос. Систему сбора биометрических данных тестировали в Перми.

Биометрические данные - как мостик в отношениях между банками и клиентами. Проект запущен по инициативе Минсвязи и Центробанка России. Смысл в том, что человек сможет управлять своим счетом в банке дистанционно. Особенно это удобно для людей, которые постоянно находятся в командировках, либо живут в отдаленных территориях.

Биометрические данные снимают в банке, который подключен к системе. Для этого потребуется голос клиента и его внешние данные.

Многих клиентов интересует, насколько безопасна данная система. Как рассказали специалисты из "Ростелекома", которые занимаются разработкой и модернизацией этой системы, вопросам безопасности было уделено самое пристальное внимание.

Лия Сагадеева, заместитель директора Пермского филиала "Ростелеком": "Для того чтобы сохранить такие серьезные данные, как биометрию, мы используем сразу несколько систем хранения одновременно. Подделать голос и специфические особенности лица, когда они используются одновременно, достаточно сложно".

К биометрической системе подключились уже 4 банка.