Биометрические данные - вместо ненадежного пароля
Управлять своим счетом можно на расстоянии. Вместо ненадежного пароля можно использовать собственное лицо и голос. Систему сбора биометрических данных тестировали в Перми.
Биометрические данные - как мостик в отношениях между банками и клиентами. Проект запущен по инициативе Минсвязи и Центробанка России. Смысл в том, что человек сможет управлять своим счетом в банке дистанционно. Особенно это удобно для людей, которые постоянно находятся в командировках, либо живут в отдаленных территориях.
Биометрические данные снимают в банке, который подключен к системе. Для этого потребуется голос клиента и его внешние данные.
Многих клиентов интересует, насколько безопасна данная система. Как рассказали специалисты из "Ростелекома", которые занимаются разработкой и модернизацией этой системы, вопросам безопасности было уделено самое пристальное внимание.
Лия Сагадеева, заместитель директора Пермского филиала "Ростелеком": "Для того чтобы сохранить такие серьезные данные, как биометрию, мы используем сразу несколько систем хранения одновременно. Подделать голос и специфические особенности лица, когда они используются одновременно, достаточно сложно".
К биометрической системе подключились уже 4 банка.
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