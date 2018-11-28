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Край поддержит частную инициативу
На заседании правительства Пермского края подводили итоги инициативного бюджетированния за 2018 год. В ноябре уже прошли конкурсы на следующий год, в министерство территориального развития Прикамья поступило около 500 заявок. Лидируют проекты по ремонту и строительству наружных тепловых и водопроводных сетей, ремонту дорог, благоустройству памятников. Преимущество этой программы - софинасирование, 75 процентов выделяет бюджет Пермского края, остальное - средства территорий.
В бюджете Пермского края на реализацию проектов инициативного бюджетирования предусмотрено 128 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом сумма финансирования выросла на 11 миллионов рублей. В следующем году будет реализовано 170 инициатив граждан. Отдельное внимание будет уделяться ремонту и обустройству памятников Великой Отечественной войны.
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