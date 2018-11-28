Аварии в час пик стали причиной дорожных заторов
Причиной дорожного затора на ул. Революции в Перми накануне вечером стала дорожная авария на мостовом переходе. Столкнулись два автомобиля, из-за этого движение в сторону ул. Сибирской практически парализовало, пробка началась задолго до бульвара Гагарина. Ситуацию осложнило то, что ДТП произошло в час пик, ориентировочно в половине седьмого вечера.
Движение вечером было затруднено и на других центральных улицах. Например, в районе перекрестка ул. Ленина и Крисанова. Причина та же - ДТП. На трассе Пермь-Дивья результатом аварии, по сообщению очевидцев, стала смерть двух человек.
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