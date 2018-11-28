«Ростелеком» обновил базу интерактивного телевидения

В преддверии новогодних праздников «Ростелеком» обновил базу своего интерактивного телевидения. Теперь здесь 230 каналов и больше трех тысяч фильмов и мультиков. Как говорят, цифровая витрина - на любой вкус.

Хоть в семье Кабировых старшим является папа, но что посмотреть вечером, когда у телевизора собирается вся семья, всегда выбирает самая младшая дочь Евгения. В банке данных сотни мультфильмов, премьер и сериалов.

Сегодня все чаще и чаше абоненты выбирают интерактивное телевидение. Для семьи Кибаровых, как и многих других, кто сегодня уже подключился к этой «популярной» услуге, важно иметь доступ к максимальному числу телеканалов.

Евгений Кибаров, абонент «Ростелекома»: "Мне нравится смотреть познавательные программы, новостные каналы и очень удобная функция - установить на паузу. Ставим на паузу, отвечаем на звонок и потом включаем заново просмотр".

Домашний интернет двигается на предельных скоростях, а база нового интерактивного ТВ включает в себя более 3 тысяч фильмов, 230 телеканалов, 80 из которых в HD-качестве. Уникальная цифровая витрина с огромным выбором телевизионного контента может работать на сетях любого провайдера.

Наталья Мухина, представитель компании «Ростелеком»: "Интерактивное телевидение - это возможность смотреть любимые программы, когда тебе удобно, а не когда их показывают по времени. Потому что можно посмотреть программу из архива, которая уже прошла час- два назад".

Удобный и понятный интерфейс плюс множество дополнительный сервисов. Из видеопроката можно выбирать понравившийся вам фильм, а с помощью «Управления просмотром» записывать эфир и включать архивные передачи.

Еще один приятный бонус - к интерактивному пакету можно подключить до пяти переносных устройств - это может быть планшет, телефон, или ноутбук. Так что каждый из членов семьи может найти видео по своему вкусу.

Еще один приятный бонус - если интерактивное телевидение вы подключаете вместе с домашним интернетом, то в подарок получаете оплаченную мобильную связь от «Ростелекома».