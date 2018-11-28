Медаль искала пермского воина полвека

В Законодательном Собрании Пермского края по поручению Министерства обороны России торжественно вручили медаль "Воин-интернационалист" 1-й степени Александру Горенскому. Она присуждена за участие в событиях, которые разыгрались на Кубе больше полувека назад и вошли в учебники истории под названием "Карибский кризис". Инициатива наградить тех, кто был тогда там, исходила от государственного совета Острова свободы.

Александр Горенский, ветеран вооруженных сил: "Так трогательно и приятно, что получил награду. Первая награда за операцию".

Речь идет об операции «Анадырь», подробности которой становятся известны только сейчас, когда с документов снимают гриф секретности. Это кодовое название плана по скрытой переброске воинских частей и атомного оружия в 1962 году на территорию Кубы. Тогда Советский Союз и США оказались на пороге ядерной катастрофы.

Владимир Комоедов, заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края: "Америка, в лице США, она до сих пор не снимает блокаду с Кубы, она как была, так и она до сих пор существует, и даже суда, которые заходят на Кубу, не имеют право заходить на территорию Америки полгода".