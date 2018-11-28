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Пермское «Счастье» станет «неубиваемым»

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счастье

В Перми подходит к завершению процесс ремонта надписи «Счастье не за горами». Изначально арт-объект был задуман как временная инсталляция. И хотя буквы также останутся выполненными из фанеры, но подход к монтажу арт-объекта решили применить более основательный. Каркас букв будет сделан из толстой металлической трубы, а буквы - из влагостойкой фанеры. Готовые конструкции будут крепиться к существующему бетонному ограждению набережной при помощи распорных анкеров.

счастье

Метки: в Перми, Общество, Культура

Опубликовано: 28.11.2018 в 13:00 в рубрике - Вести Пермь

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← В Пермь прибыл главный Дед Мороз России

Медаль искала пермского воина полвека →

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