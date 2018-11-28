В Пермь прибыл главный Дед Мороз России
В Пермь сегодня утром прибыл главный Дед Мороз России. Пермь стала десятым городом предновогоднего путешествия. Цель визита - подарить праздник детям, оставшимся без попечения родителей, детям из малоимущих семей. Сегодня и завтра Дед Мороз с подарками заедет в несколько социальных учреждений, а также к многодетным семьям. Сегодня в 17 часов возле главной ёлки Перми у Театра-Театра начнется предпраздничная программа, ее участниками могут стать все желающие. На входе будут раздавать подарки. В 18:00 на главной городской ёлке зажгут огни.
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