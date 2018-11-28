Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Лысьве прошел депутатский приём

В Пермь прибыл главный Дед Мороз России →

«Ёлки. Пермский период»: вставай на лыжи!

смотреть видео

ЁЛКИ

18 декабря в самом сердце Перми - на городской эспланаде - состоится лыжный спринт «Ёлки. Пермский период». Исходя из названия- мероприятие должно встать в ряд с другими, отмеченными «пермским» брендом массовыми стартами - международным марафоном и фестивалем скандинавской ходьбы «Большая прогулка». Раскатанная трасса в 800 метров обогнёт памятник героям Фронта и тыла. Места для зрителей предусмотрены внутри. Добраться туда можно будет по воздушным мостикам. С 6 до 8 вечера- время чемпионов- дистанцию в 1600 метров преодолеют титаны отечественного лыжного спорта. После 20 часов на старт выйдут лыжники- любители. Отборочный забег для них проведут 15 декабря на лыжной базе «Прикамье». Заявки нужно подавать на сайте russiarunning.com. Мероприятие платное. Стартовые пакеты раздадут накануне во дворце спорта «Орлёнок». В них обещают положить фирменный головной убор - шапку или наушники.

Людмила Гаджиева, заместитель главы администрации города Перми: "В нашем зимнем регионе надо лыжи раскачивать, чтобы лыжников было больше. Сейчас посмотрим, какая реакция будет. На скандинавскую ходьбу у нас полторы тысячи слотов за полторы недели разлетелось".

 Схема соревнований простая: в каждой из пяти возрастных групп бегут по 6 человек. По два лучших отбираются в полуфинал, 6 стартуют в решающем забеге. Предварительное согласие дали олимпийские чемпионы Евгений Дементьев, Александр Легков и хэдлайнер от Прикамья, мастер спорта международного класса Рауль Шакирзянов. Он, кстати, поделился некоторыми техническими нюансами подготовки к спринту.

Рауль Шакирзянов, МСМК по лыжным гонкам: "Надо настраиваться на быструю работу. Можно перед соревнованиями какие-то ускорения поделать без лыж, так и с лыжами. И за день, желательно, конечно, тоже какую- то проработку сделать темповой или скоростной работы. Думаю, этого достаточно будет".

 

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 28.11.2018 в 12:23 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Лысьве прошел депутатский приём

На Соборной площади Перми зажглись новогодние огни

В Березниках проблем с газом не будет

Предварительная причина ЧП в универе - замыкание электропроводки

СК завершил расследование громкого уголовного дела о гибели двухлетнего малыша

Очевидцы: в пятом корпусе ПГНИУ загорелся компьютерный класс

Копилку Пермского театра кукол пополнил алхимический мюзикл

Смертельная авария произошла на трассе Кукуштан - Чайковский

Музей политических репрессий «Пермь-36» стал сценической площадкой

В Горьковке открылась фотовыставка «Белая роза»


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Лысьве прошел депутатский приём

В Пермь прибыл главный Дед Мороз России →

Обратите внимание

в Перми

Пермское «Счастье» станет «неубиваемым»

В Перми подходит к завершению процесс ремонта надписи «Счастье не за горами».
28.11.2018 в 13:00

Метки: в Перми, Общество, Культура

В Пермь прибыл главный Дед Мороз России

Пермь стала десятым городом предновогоднего путешествия.
28.11.2018 в 12:39

Метки: в Перми, Общество

«Ёлки. Пермский период»: вставай на лыжи!

18 декабря в самом сердце Перми - на городской эспланаде - состоится лыжный спринт.
28.11.2018 в 12:23

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опасный мусор

В Горнозаводском районе приостановили деятельность полигона для твердых бытовых отходов в связи с угрозой здоровью населения.
28.11.2018 в 11:33

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

На Соборной площади Перми зажглись новогодние огни

Помимо новогодней ели, здесь есть большой светящийся шар - гигантская елочная игрушка.
28.11.2018 в 11:10

Метки: в Перми, Общество

В России

Юрий Филимонов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

Игорь Комаров по поручению Президента РФ Владимира Путина вручил государственные награды жителям Приволжья.
27.11.2018 в 21:37

Метки: в Перми, В России, Радио

Пермяк погиб от удара током в Астраханской области

Мужчина поехал туда в командировку
27.11.2018 в 14:27

Метки: Происшествия, В России

«Красный человечек» из Перми появился в Самаре и вызвал скандал

Арт-объект установили без ведома автора Андрея Люблинского
26.11.2018 в 15:00

Метки: В России, в Пермском крае, Культура, Общество, в Перми

В Перми подвели итоги пятого Всероссийского форума национального единства

На форум приехали более 500 делегатов из 45 регионов страны.
26.11.2018 в 10:06

Метки: в Перми, Общество, В России

Правила оплаты отопления могут изменить

Минстрой РФ разработал поправки в Жилищный кодекс
22.11.2018 в 15:44

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Экономика, Деньги

Лента новостей RSS каналы

Пермское «Счастье» станет «неубиваемым»Пермское «Счастье» станет «неубиваемым»

В Пермь прибыл главный Дед Мороз РоссииВ Пермь прибыл главный Дед Мороз России

«Ёлки. Пермский период»: вставай на лыжи!«Ёлки. Пермский период»: вставай на лыжи!

В Лысьве прошел депутатский приёмВ Лысьве прошел депутатский приём

Опасный мусорОпасный мусор

На Соборной площади Перми зажглись новогодние огниНа Соборной площади Перми зажглись новогодние огни

В Перми на перекрестке Луначарского и Матросова сбили женщинуВ Перми на перекрестке Луначарского и Матросова сбили женщину

Как поддержать социально ориентированные НКО?Как поддержать социально ориентированные НКО?

В Березниках проблем с газом не будетВ Березниках проблем с газом не будет

Предварительная причина ЧП в универе - замыкание электропроводкиПредварительная причина ЧП в универе - замыкание электропроводки

СК завершил расследование громкого уголовного дела о гибели двухлетнего малышаСК завершил расследование громкого уголовного дела о гибели двухлетнего малыша

Вести Кудымкар 27.11.2018Вести Кудымкар 27.11.2018

Скоро всё случится!Скоро всё случится!

Юрий Филимонов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степениЮрий Филимонов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

В Перми пройдет краевой общественный форумВ Перми пройдет краевой общественный форум

Очевидцы: в пятом корпусе ПГНИУ загорелся компьютерный классОчевидцы: в пятом корпусе ПГНИУ загорелся компьютерный класс

Копилку Пермского театра кукол пополнил алхимический мюзиклКопилку Пермского театра кукол пополнил алхимический мюзикл

Смертельная авария произошла на трассе Кукуштан - ЧайковскийСмертельная авария произошла на трассе Кукуштан - Чайковский

Музей политических репрессий «Пермь-36» стал сценической площадкойМузей политических репрессий «Пермь-36» стал сценической площадкой

В Горьковке открылась фотовыставка «Белая роза»В Горьковке открылась фотовыставка «Белая роза»

Пожар в классическом университетеПожар в классическом университете

Пермяк стал призёром Первенства России по дзюдоПермяк стал призёром Первенства России по дзюдо

В Ботаническом саду расцвела «Голубка мира»В Ботаническом саду расцвела «Голубка мира»

В краевой детской библиотеке им. Кузьмина выберут «Лучшего читателя года»В краевой детской библиотеке им. Кузьмина выберут «Лучшего читателя года»

На Кубке мира Татьяна Иванова показала лучший среди россиянок результатНа Кубке мира Татьяна Иванова показала лучший среди россиянок результат

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную