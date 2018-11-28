«Ёлки. Пермский период»: вставай на лыжи!

18 декабря в самом сердце Перми - на городской эспланаде - состоится лыжный спринт «Ёлки. Пермский период». Исходя из названия- мероприятие должно встать в ряд с другими, отмеченными «пермским» брендом массовыми стартами - международным марафоном и фестивалем скандинавской ходьбы «Большая прогулка». Раскатанная трасса в 800 метров обогнёт памятник героям Фронта и тыла. Места для зрителей предусмотрены внутри. Добраться туда можно будет по воздушным мостикам. С 6 до 8 вечера- время чемпионов- дистанцию в 1600 метров преодолеют титаны отечественного лыжного спорта. После 20 часов на старт выйдут лыжники- любители. Отборочный забег для них проведут 15 декабря на лыжной базе «Прикамье». Заявки нужно подавать на сайте russiarunning.com. Мероприятие платное. Стартовые пакеты раздадут накануне во дворце спорта «Орлёнок». В них обещают положить фирменный головной убор - шапку или наушники.

Людмила Гаджиева, заместитель главы администрации города Перми: "В нашем зимнем регионе надо лыжи раскачивать, чтобы лыжников было больше. Сейчас посмотрим, какая реакция будет. На скандинавскую ходьбу у нас полторы тысячи слотов за полторы недели разлетелось".

Схема соревнований простая: в каждой из пяти возрастных групп бегут по 6 человек. По два лучших отбираются в полуфинал, 6 стартуют в решающем забеге. Предварительное согласие дали олимпийские чемпионы Евгений Дементьев, Александр Легков и хэдлайнер от Прикамья, мастер спорта международного класса Рауль Шакирзянов. Он, кстати, поделился некоторыми техническими нюансами подготовки к спринту.

Рауль Шакирзянов, МСМК по лыжным гонкам: "Надо настраиваться на быструю работу. Можно перед соревнованиями какие-то ускорения поделать без лыж, так и с лыжами. И за день, желательно, конечно, тоже какую- то проработку сделать темповой или скоростной работы. Думаю, этого достаточно будет".