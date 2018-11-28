В Лысьве прошел депутатский приём

Депутатский прием прошел в Лысьве. Жителей интересовало, как получить государственную поддержку для развития фермерского хозяйства и как наладить нормальную работу сельского дома культуры.

Подопечные Ольги - это 63 коровы, за которыми она ухаживает, кормит и собирает надои утром и вечером. Каждый раз часа по два - при этом есть нюансы, которые надо учитывать при работе с животными.

Ольга Мясогутова, оператор машинного доения: "Они ласку тоже любят, разговариваем с ними, чтобы к ним подойти, надо погладить её, прежде чем подцепить к аппарату".

Ппоголовье около трёхсот коров - это сельхозпредприятие Анатолия Матосяна, который планомерно осваивает ниву производства молока и не только.

Здесь полный цикл, молоко производится, а затем перерабатывается, в итоге получаем целый спектр продуктов: молоко, масло, сметана, можно попробовать сыр.

Вопрос, который возникает у многих предпринимателей - финансы, потому что есть планы развиваться. И в данном случае Анатолий Матосян обратился за советом к краевому депутату Игорю Орлову, который подсказал, где небольшое предприятие сможет получить финансовую поддержку.

Игорь Орлов, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Создана специальная структура под это, специальная структура в том числе наделённая бюджетом, для таких именно, для таких вещей, для таких проектов. Сейчас он увеличит поголовье в два раза, а стало быть, и объёмы увеличиваются - продукт пользуется спросом!".

Речь идёт о кредитах в масштабах малого и среднего бизнеса, здесь понадобилось три миллиона, чтобы построить новое помещение для коров, в следующем году займутся внутренним оборудованием, и вопрос можно будет считать решённым.

На сегодняшний день, это лишь часть вопросов, которые удалось решить лысьвенцам в сотрудничестве с приёмной депутата Орлова. Например, восстановление нормальной работы клуба в посёлке Рассолёнки. Жители долго жаловались, что ДК превратили в дискобар - сейчас ситуация изменилась - работают кружки и секции для детей, а взрослые занимаются художественной самодеятельностью.