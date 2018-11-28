На Соборной площади Перми зажглись новогодние огни
Накануне вечером на Соборной площади Перми зажглись новогодние огни. Площадь к празднику украсили впервые. Помимо новогодней ели, здесь есть большой светящийся шар - гигантская елочная игрушка, и сияющая подсветкой арка. Все вместе - это несколько тысяч маленьких лампочек. Под обеими конструкциями можно гулять и, естественно, фотографироваться. Подобных сооружений с иллюминацией в городе поставят порядка 30 штук.
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