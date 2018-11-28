В Березниках проблем с газом не будет

В Березниках торжественно ввели в эксплуатацию новую автоматизированную газораспределительную станцию. В первую очередь, ее возвели для обеспечения теплом и горячей водой строящихся многоэтажек в микрорайоне "Любимов", куда переселяют жителей из аварийной зоны. Также он нее голубое топливо теперь должно пойти и в частные дома соседнего Усолья.

На правобережной части Березников торжественно запустили новую газораспределительную станцию.

Производительность новой АГРС «Любимов» большая - 15 тысяч кубометров в час. Она в три раза мощнее предыдущей. Она позволит на перспективу обеспечивать процессы по снабжению газом, теплом и горячей водой весь жилой комплекс и прилегающие территории.

Максим Решетников губернатор Пермского края: «Ясно, что такое большое строительство нуждается в опережающем обеспечении базовой, коммунальной инфраструктурой. Разумеется, никакое теплоснабжение таких объектов невозможно без надежного снабжения газом».

Увеличение мощности газораспределительной станции было необходимо, ведь в августе завершился процесс объединения Березников и Усольского района, природный газ в который также поставляет новая станция.

Главное отличие новой станции в том, что она полностью автоматизирована. Управляют ей дистанционно со специального диспетчерского пункта, который находится в 20 км.

В рамках первого этапа региональной программы газификации за два года голубое топливо получат порядка 11000 домовладений в Пермском крае. Совместно с Газпромом сейчас строится 7 крупных газопроводов. Еще одной площадкой, которую посетила делегация, стали «ОДК -Пермские моторы». Здесь гости познакомились с производственными возможностями компании и обсудили сотрудничество с предприятиями Пермского края.

Виталий Маркелов, заместитель Председателя правления ПАО «Газпром»: "Очень важное сотрудничество. Связано с производством газотурбинных двигателей для нужд Газпрома. А вы знаете, Газпром является крупнейшим потребителем газотурбинных двигателей. В частности, продукции "Пермских Моторов".

Тем временем к сдаче в "Любимове" готовится еще один дом. В общей сложности по окончании строительства в новом жилом комплексе квартиры получат около 14000 человек.