Предварительная причина ЧП в универе - замыкание электропроводки

В Перми накануне днем экстренно эвакуировали всех студентов и преподавателей из пятого корпуса Пермского классического университета, расположенного вдоль улицы Дзержинского. Всего несколько сотен человек. Произошло сильное задымление в помещениях, где размещается факультет современных иностранных языков и литературы. Чуть позже выяснилось, что возгорание случилось на первом этаже, в компьютерном классе. Предварительная причина ЧП - замыкание электропроводки.



Евгений Суханов, начальник I отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по г. Перми: "По прибытии установили, что происходит горение на первом этаже в учебной аудитории на площади метр квадратный. На данный момент проводится проверка, причины устанавливаются. Пострадавших нет".