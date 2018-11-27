Смертельная авария произошла на трассе Кукуштан - Чайковский

Смертельная авария произошла сегодня утром на автотрассе Кукуштан - Чайковский. Легковая "Лада Гранта" врезалась в бензовоз. По предварительным данным, на 241 километре трассы женщина - водитель "Гранты" пошла на обгон и выехала на встречную. Однако перестроиться обратно женщина не успела, автомобиль буквально «залетел» под бензовоз Volvo. От удара легковушку смяло, водитель погибла на месте.