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Смертельная авария произошла на трассе Кукуштан - Чайковский
Смертельная авария произошла сегодня утром на автотрассе Кукуштан - Чайковский. Легковая "Лада Гранта" врезалась в бензовоз. По предварительным данным, на 241 километре трассы женщина - водитель "Гранты" пошла на обгон и выехала на встречную. Однако перестроиться обратно женщина не успела, автомобиль буквально «залетел» под бензовоз Volvo. От удара легковушку смяло, водитель погибла на месте.
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