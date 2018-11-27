Музей политических репрессий «Пермь-36» стал сценической площадкой для постановки сразу двух произведений Александра Солженицына «В круге первом» и «Олень и шалашовка». Результатом кропотливой работы стал спектакль «Республика труда». Он не только погружает зрителя в историю, но и помогает прочувствовать и понять, как жили и работали политические заключенные в Советском Союзе.

Свидание Иллариона Герасимовича и его верной супруги Натальи, пожалуй, один из самых пронзительных фрагментов романа Солженицына «В круге первом». Наталья не просит у мужа согласия на развод, как поступили другие, отчаявшиеся ждать, она умоляет его «изобрести какую-нибудь штуку, только бы отпустили». С этой сцены и начинается спектакль «Республика труда».

В спектакле «Республика труда» зритель становится не просто наблюдателем, а активным участником действия.

На спектакль зрители попадают как обычные граждане, здесь их переодевают в заключенных. Затем начинается самое интересное.

Заключенных встречают конвойные собаки. Эту работу, как и во времена ГУЛАГа, выполняют восточно-европейские овчарки. Для пса Натальи Люцифера это первый актерский опыт, но, кажется, такая роль пришлась ему по душе.

Наталья Неволина, участница иммерсивного спектакля «Республика труда»: "Он очень любит работать, догнать, укусить - это его прямая обязанность. Проблем никаких не возникает, жалуется, что ему не дали никого догнать".

Театральное действо на территории мемориального комплекса политических репрессий «Пермь-36» полностью погружает зрителя в историю, помогает прочувствовать и понять, как жили и работали политические заключенные в СССР.

Спектакль « Республика труда» создан по двум произведениям Александра Солженицына «В круге первом» и «Олень и шалашовка» и приурочен к столетию со дня рождения писателя. Инсценировку написала драматург Ксения Гашева, а осуществил постановку Вячеслав Чуистов.

Вячеслав Чуистов, режиссер иммерсивного спектакля «Республика труда»: "Мы попытались сделать такой монтажный спектакль, где каждая сцена проходит в определенном месте, показать разные стороны жизни заключенных - это и работа, это их быт, это свидания, какие-то сцены, которые предполагают общественную жизнь".

Спектакль «Республика труда» - это новый совместный проект Пермского отделения Союза театральных деятелей России и Мемориального комплекса «Пермь-36». Проект реализован в рамках гранта «Арт-резиденция» Министерства культуры Пермского края. В этом году уже состоялось 4 показа, вновь стать участником действия можно будет в следующем году.