В Горьковке открылась фотовыставка «Белая роза»

В Пермской краевой библиотеке имени Горького в рамках третьей научно-практической конференции музея политических репрессий открылась фотовыставка «Белая роза», которая повествует о деятельности немецких студентов, боровшихся в первые годы Великой Отечественной войны с нацистским режимом. Эта выставка демонстрировалась на лучших площадках России и стран СНГ: в музее-панораме «Сталинградская битва» в Волгограде, Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве, Государственном музее истории Санкт-Петербурга, в Киево-Печерской Лавре и других. Материалы выставки всегда вызывают живой интерес у публики, рассказывая о том, что даже в самые сложные времена германо-российской истории в ней присутствовали личности и происходили события, которые, несмотря ни на что, всё же объединяли наши народы.

На иконе Александр Шморель изображен с повязкой на рукаве: он был санитаром на Восточном фронте. А белая роза увековечивает название студенческой группы сопротивления, которая сложилась вокруг брата и сестры Шолль. Активист этого движения Шморель прославлен в лике святых как пострадавший за веру от фашистов во время Второй мировой войны.

Александр Шморель был казнен гитлеровцами 13 июля 1943 года. Память о нем хранит Мюнхенский фонд «Белая роза» и Оренбуржский благотворительный фонд «Евразия», которые и создали выставку о деятельности группы немецких студентов , распространявших в 1942-43 годах на территории Третьего рейха листовки антигитлеровского содержания. «Эта война заведомо проиграна Германией» - вот что было в них написано.

Являясь одной из наиболее значимых в Европе групп сопротивления, до 99 года «Белая роза» была практически неизвестна в России, хотя ее деятельность во многом связана с нашей страной. Один из организаторов группы, Александр Шморель, был родом из Оренбурга и до последнего дня считал Россию своей Родиной.

Фотовыставка «Белая роза» путешествует с конца 90-х годов. Она объехала почти все страны, которые были подвержены агрессии Гитлера, побывала в городах России - от Калининграда до Сахалина. И вот наконец-то добралась до Урала. В Пермь проект приехал из Екатеринбурга. Экспонирование стало возможным после рабочей поездки делегации Мемориального комплекса политических репрессий. Тогда и состоялось знакомство с организаторами выставки и удалось договориться привезти ее в наш край.

