Пермяк стал призёром Первенства России по дзюдо

Пермяк Дмитрий Котельников стал призёром Первенства России по дзюдо среди спортсменов до 21 года в Назрани. В категории до 65 килограммов, в которой боролось 53 спортсмена, наш спортсмен выиграл 6 встреч и единожды уступил будущему победителю. В итоге - бронзовая медаль. Тренируют Дмитрия Наталья и Александр Карахановы.