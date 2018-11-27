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Пермяк стал призёром Первенства России по дзюдо
Пермяк Дмитрий Котельников стал призёром Первенства России по дзюдо среди спортсменов до 21 года в Назрани. В категории до 65 килограммов, в которой боролось 53 спортсмена, наш спортсмен выиграл 6 встреч и единожды уступил будущему победителю. В итоге - бронзовая медаль. Тренируют Дмитрия Наталья и Александр Карахановы.
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