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На Кубке мира Татьяна Иванова показала лучший среди россиянок результат

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чусовлянка

Чусовлянка Татьяна Иванова показала лучший среди россиянок результат на 1-м этапе Кубка мира по санному спорту в Австрии. После двух попыток Иванова заняла 4-е место, уступив 0,327 секунды победительнице соревнований немке Натали Гайзенбергер. В спринте чусовлянка показала 6-е время.

 

Метки: в Перми, Общество, Спорт

Опубликовано: 27.11.2018 в 15:45 в рубрике - Вести Пермь

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