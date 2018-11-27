На Кубке мира Татьяна Иванова показала лучший среди россиянок результат

Чусовлянка Татьяна Иванова показала лучший среди россиянок результат на 1-м этапе Кубка мира по санному спорту в Австрии. После двух попыток Иванова заняла 4-е место, уступив 0,327 секунды победительнице соревнований немке Натали Гайзенбергер. В спринте чусовлянка показала 6-е время.