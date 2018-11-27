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В Прикамье зафиксирована серия утренних ДТП

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ДТП

Сегодняшнее утро не обошлось без уже привычной серии ДТП. Видео происшествий очевидцы поспешили выложить в Сеть. Тройное столкновение зафиксировано на Восточном обходе Перми. На ул. Лядовской в 8 часов утра в столкновении пострадал пассажирский автобус, о пострадавших пока не сообщается. Еще раньше в темное время суток участником ДТП на Восточном обходе стал водитель такси.

Метки: в Перми, Аварии, Происшествия

Опубликовано: 27.11.2018 в 15:24 в рубрике - Вести Пермь

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