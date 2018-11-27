В Перми обсудили вопросы ликвидации аварийного жилья
В Перми состоялось заседание Общественной палаты Пермского края, где обсудили вопросы ликвидации аварийного жилья и реализации программы капитального ремонта. Как заявлено, в Прикамье на 1 ноября аварийным признано более 717 тыс. кв. м. Предложений по решению проблемы поступило немало. К примеру, создание программы по приведению в нормативное состояние «предаварийного» жилья. В рамках предлагаемой подпрограммы у «ветхих» домов будет собственный общий счет, отличный от многоэтажных домов, и своя очередность проведения ремонтов. Кроме того финансирование расселения в следующем году планируют увеличить.
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