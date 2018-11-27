Пермь. Вести Спорт 26.11.2018
Главные темы выпуска:
- «Пермские медведи» разошлись миром со «СКИФом» в рамках очередного тура российской суперлиги.
- Чусовлянка Татьяна Иванова показала лучший среди россиянок результат на 1-м этапе Кубка мира по санному спорту в Австрии.
- Пермяк Дмитрий Котельников стал призёром Первенства России по дзюдо среди спортсменов до 21 года в Назрани.
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