Пермь. Вести Спорт 26.11.2018

Главные темы выпуска:

- «Пермские медведи» разошлись миром со «СКИФом» в рамках очередного тура российской суперлиги.

- Чусовлянка Татьяна Иванова показала лучший среди россиянок результат на 1-м этапе Кубка мира по санному спорту в Австрии.

- Пермяк Дмитрий Котельников стал призёром Первенства России по дзюдо среди спортсменов до 21 года в Назрани.