Пермь. Новости культуры 26.11.2018
- "Предчувствие севера. Пермский путь". В Пермской художественной галерее всеобщему взору представлены уникальные артефакты древней истории края, которые до сих пор могли видеть только ученые. Грандиозную выставку составили из экспонатов, принадлежащих самым разным культурным и научным институтам, в том числе из соседних регионов.
- Алхимический мюзикл именно так определили новый спектакль в Пермском театре кукол. Постановка сделана очень близко к тексту сказки «Волшебный напиток» немецкого автора Миахэля Энде. Но впервые это сделано в жанре мюзикла.
- В Пермской краевой библиотеке имени Горького в рамках третьей научно-практической конференции музея политических репрессий открылась фотовыставка «Белая роза» - она повествует о деятельности немецких студентов, которые в первые годы Великой Отечественной войны боролись с нацистским режимом.
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