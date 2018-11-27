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← В Прикамье мужчины на снегоходе провалились под лёд

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Пермь. Новости культуры 26.11.2018

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Пермь. Новости культуры

- "Предчувствие севера. Пермский путь". В Пермской художественной галерее всеобщему взору представлены уникальные артефакты древней истории края, которые до сих пор могли видеть только ученые. Грандиозную выставку составили из экспонатов, принадлежащих самым разным культурным и научным институтам, в том числе из соседних регионов.

- Алхимический мюзикл именно так определили новый спектакль в Пермском театре кукол. Постановка сделана очень близко к тексту сказки «Волшебный напиток» немецкого автора Миахэля Энде. Но впервые это сделано в жанре мюзикла.

- В Пермской краевой библиотеке имени Горького в рамках третьей научно-практической конференции музея политических репрессий открылась фотовыставка «Белая роза» - она повествует о деятельности немецких студентов, которые в первые годы Великой Отечественной войны боролись с нацистским режимом.

 

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 27.11.2018 в 14:09 в рубрике - Вести Пермь

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