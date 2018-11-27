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Пермь. Новости культуры 26.11.2018 →

В Прикамье мужчины на снегоходе провалились под лёд

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Бутина

Без ЧП не обходится на прикамских реках.

Близ деревни Нижнее Мошево двое мужчин на снегоходе провалились под лед. Они катались по неокрепшему тонкому льду Камы, сообщили в Пермской краевой службе спасения.

Как нам сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю Оксана Бутина, "Вчера около 12 часов ночи поступило сообщение от очевидца о том, что на берегу реки Камы в деревне Нижнее Мошево двое мужчин, катаясь на снегоходе, заехали на тонкий лёд и провалились. 20-летний мужчина выбрался самостоятельно на берег. 42-летний мужчина провалился под лёд. Около часа ночи пострадавшего доставили в больницу. В отношении утонувшего мужчины проводятся оперативно-следственные мероприятия. С начала осени на водных объектах Пермского края погибли пять человек".

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 27.11.2018 в 13:05 в рубрике - Вести Пермь

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← Глава Перми проверил качество уборки снега

Пермь. Новости культуры 26.11.2018 →

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