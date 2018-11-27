В Прикамье мужчины на снегоходе провалились под лёд

Без ЧП не обходится на прикамских реках.

Близ деревни Нижнее Мошево двое мужчин на снегоходе провалились под лед. Они катались по неокрепшему тонкому льду Камы, сообщили в Пермской краевой службе спасения.

Как нам сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю Оксана Бутина, "Вчера около 12 часов ночи поступило сообщение от очевидца о том, что на берегу реки Камы в деревне Нижнее Мошево двое мужчин, катаясь на снегоходе, заехали на тонкий лёд и провалились. 20-летний мужчина выбрался самостоятельно на берег. 42-летний мужчина провалился под лёд. Около часа ночи пострадавшего доставили в больницу. В отношении утонувшего мужчины проводятся оперативно-следственные мероприятия. С начала осени на водных объектах Пермского края погибли пять человек".