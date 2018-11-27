Глава Перми проверил качество уборки снега

Глава города Дмитрий Самойлов накануне поздним вечером проверил качество уборки снега в Перми. В проверке участвовали руководители районных администрации и представители подрядных организаций. Маршрут объезда был составлен на месте. Градоначальник побывал на Соборной площади, возле гостинцы "Урал", на Перми-2 и на Центральном колхозном рынке. Почти везде есть замечания по подсыпке тротуаров противогололедными средствами, несвоевременному вывозу снега, а также нечищеным парковочным карманам, последнее особенно касается платной парковочной зоны. На уборку было дано 48 часов.

За минувшие выходные на полигоны было вывезено 18 тысяч кубометров снега, с начала сезона это число составило более 29 тысяч кубометров.

Дмитрий Самойлов отметил: "Не только из улиц состоит город, человек еще оказывается и в своем дворе. Управляющие организации надо мобилизовать на нормальную системную уборку".