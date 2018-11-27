Специальный репортаж. «Живая нить»
В Перми в рамках Всероссийского форума национального единства завершился конкурс музыкальных проектов «Живая нить».
В течение двух дней артисты показывали разнообразие не только культурных традиций, но и жанров. Народные песни, инструментальные композиции, танцы, дефиле в национальных костюмах. В перерывах между выступлениями участники посещали различные мастер-классы. Показать свое мастерство приехали конкрсанты со всех уголков Пермского края и почти из всех регионов Российской Федерации.
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