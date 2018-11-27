«СВЕЗА Уральский»: экологическая модернизация

На крупных промышленных предприятиях Прикамья начали подводить первые итоги года. Ведущий производитель фанеры в России – комбинат «СВЕЗА Уральский» - уже не первый год во главу угла ставит экологию, на производстве заботятся не только о качестве выпускаемой продукции, но и об окружающей среде.

Удивительно, как из массивного ствола березы получается тонкий слой шпона, с какой легкостью лущильный станок разматывает деревянную заготовку. Мгновение - и новый лист уже на конвейере. Процесс контролирует Илья Кустов. Специалисту не до интервью. Производство фанеры на комбинате «СВЕЗА Уральский» процесс безостановочный.

На производстве заботятся не только о качестве и об объемах выпускаемой продукции, но и об окружающей среде. Мониторинг осуществляется согласно программе производственного экологического контроля. Так, например, ведется раздельный сбор отходов: пленка отдельно, картон - отдельно. Проводятся регулярные замеры в санитарно-защитной зоне.

Для нужд предприятия выделана часть акватории Воткинского водохранилища, специалисты постоянно ведут мониторинг за состоянием водного объекта.

Большое внимание уделено качеству очистки сточных вод посёлка и комбината. Начиная с 2011 года, на модернизацию очистных сооружений предприятием «СВЕЗА Уральский» было выделено более 32 млн рублей. Так, в хлораторной было полностью заменено оборудование для обеззараживания сточных вод с использованием гипохлорита натрия. В дальнейшем планируется перейти на обеззараживание ультрафиолетом.

Надежда Брагина, заведующая очистными сооружениями: "Была приобретена механическая решетка, были установлены автоматические мешалки, произведена замена и ремонт лотков на первичных отстойниках. Также была произведена закупка щебня и полностью перегружены биофильтры, где уже непосредственно происходит биологическая очистка сточных вод.

Компания «СВЕЗА» была основана в 1997 году. Основное направление производства сосредоточено на изготовлении березовой фанеры. На сегодняшний день в группу входят семь филиалов. Наш «Уральский» производит 415 тысяч кубических метров фанерной продукции и древесных плит в год - треть от всего объёма.

Жанна Аликина, ведущий специалист по охране окружающей среды ООО «СВЕЗА Уральский»: "Экологическая политика компании "СВЕЗА" направлена на сохранение и восстановление биоресурсов, минимизацию процесса отходов, сбросов сточных вод в водоем и выбросов в атмосферу, а также на оптимизацию технологических процессов по внедрению наилучших доступных технологий".

В 2019 году экологическая политика продолжится. В планах разработка инвестиционных проектов по обновление ливневой канализации предприятия, доочистка сточных вод с очистных сооружений и централизованного водоотведения.