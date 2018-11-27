Любительский бокс: на ринге все равны!

В Перми состоялся турнир региональной Лиги любительского бокса. На ринге сошлись не профессиональные спортсмены, а те, кто занимается боксом в свободное от работы время. Таких оказалось немало. И бои между ними ничуть не уступали состязаниям действующих спортсменов.

С парада юнармейцев, воплощающих в данном случае образ патриотов, ведущих здоровый образ жизни, стартовал 7-й командный кубок Лиги любительского бокса. Посвятили турнир памяти Мастера спорта СССР, Заслуженного тренера России Владимира Грошева. Его уроки мастерства в пермском клубе "Спартак" ученики запомнили на всю жизнь и сегодня передают уже своим воспитанникам в более чем 20 отделениях бокса.

Игорь Гладнев, председатель РО "Российского военно-исторического общества" Пермского края, директор СОШ № 41: "Владимир Николаевич - человек, который всех объединяет. Между поколениями. Это тренер, это спортсмен, это человек, который завоевал гордость для нашей страны. Это очень важный воспитательный аспект, который должен быть, в том числе для наших детей. Потому что они должны учиться на хороших, достойных примерах".

Среди участников лишь несколько бывших профессиональных спортсменов, остальные любители. Возрастной воспитанник пермского клуба "Ударник" Александр Перевозчиков посещает занятия третий год. Усидчивость вознаграждается победами в ринге.

Александр Перевозчиков, участник соревнований: "Не пью, не курю, не вижу смысла принимать наркотики. Из-за этого и пошёл. Больше свободного времени, дети большие. Мотивация выиграешь соревнования - что-то получаешь".

На турнир заявилось 20 команд, из которых сформировали 27 пар. Учитывая возраст от 18 до 60 лет и вес до 120 килограммов. В ринге - люди самых разных профессий - от продавцов и грузчиков до директоров и бизнесменов.

Александр Старков, президент РОО "Лига любительского бокса" Пермского края: "Популяризация идёт. Участников с каждым годом больше заявляется. Выходим на соседние регионы, нас поддерживают. Сейчас открываем - межрегиональная лига будет называться".

Делает бокс доступнее для любителей краевая лига уже 7 лет. За это время к прикамцам присоединились клубы из Удмуртии, Свердловской и Кировской областей. Подобное желание выразил Красноярский край.