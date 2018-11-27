Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Первому пермскому авиадвигателю исполнилось 80 лет

«СВЕЗА Уральский»: экологическая модернизация →

Любительский бокс: на ринге все равны!

смотреть видео

бокс

В Перми состоялся турнир региональной Лиги любительского бокса. На ринге сошлись не профессиональные спортсмены, а те, кто занимается боксом в свободное от работы время. Таких оказалось немало. И бои между ними ничуть не уступали состязаниям действующих спортсменов.

С парада юнармейцев, воплощающих в данном случае образ патриотов, ведущих здоровый образ жизни, стартовал 7-й командный кубок Лиги любительского бокса. Посвятили турнир памяти Мастера спорта СССР, Заслуженного тренера России Владимира Грошева. Его уроки мастерства в пермском клубе "Спартак" ученики запомнили на всю жизнь и сегодня передают уже своим воспитанникам в более чем 20 отделениях бокса.

Игорь Гладнев, председатель РО "Российского военно-исторического общества" Пермского края, директор СОШ № 41: "Владимир Николаевич - человек, который всех объединяет. Между поколениями. Это тренер, это спортсмен, это человек, который завоевал гордость для нашей страны. Это очень важный воспитательный аспект, который должен быть, в том числе для наших детей. Потому что они должны учиться на хороших, достойных примерах".

Среди участников лишь несколько бывших профессиональных спортсменов, остальные любители. Возрастной воспитанник пермского клуба "Ударник" Александр Перевозчиков посещает занятия третий год. Усидчивость вознаграждается победами в ринге.

Александр Перевозчиков, участник соревнований: "Не пью, не курю, не вижу смысла принимать наркотики. Из-за этого и пошёл. Больше свободного времени, дети большие. Мотивация выиграешь соревнования - что-то получаешь".

На турнир заявилось 20 команд, из которых сформировали 27 пар. Учитывая возраст от 18 до 60 лет и вес до 120 килограммов. В ринге - люди самых разных профессий - от продавцов и грузчиков  до директоров и бизнесменов.

Александр Старков, президент РОО "Лига любительского бокса" Пермского края: "Популяризация идёт. Участников с каждым годом больше заявляется. Выходим на соседние регионы, нас поддерживают. Сейчас открываем - межрегиональная лига будет называться".

Делает бокс доступнее для любителей краевая лига уже 7 лет. За это время к прикамцам присоединились клубы из Удмуртии, Свердловской и Кировской областей. Подобное желание выразил Красноярский край.

 

 

 

Метки: в Перми, Спорт, Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 27.11.2018 в 11:25 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Первому пермскому авиадвигателю исполнилось 80 лет

В Перми может появиться улица имени академика Анциферова

В приоритете - массовый спорт

Гость студии: Дмитрий Самойлов о развитии транспортной системы

Ночная инспекция: власти Перми проверили, как убирают снег

Пермская зоозащитница чуть не стала жертвой изнасилования

Вылетели окна, треснула стена: подробности ЧП на Клары Цеткин- 19

Синоптики: неделя ожидается холодной

В Прикамье привезли уникальную икону

В Перми стартовал конкурс «Спортивная элита Прикамья- 2018»


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Первому пермскому авиадвигателю исполнилось 80 лет

«СВЕЗА Уральский»: экологическая модернизация →

Обратите внимание

в Перми

Власти Перми разрешили ввести в эксплуатацию дом на Углеуральской, 27

Дом входил в реестр проблемных объектов Пермского края
27.11.2018 в 11:26

Метки: в Перми, Общество, Экономика

Любительский бокс: на ринге все равны!

В Перми состоялся турнир региональной Лиги любительского бокса.
27.11.2018 в 11:25

Метки: в Перми, Спорт, Общество, в Пермском крае

Первому пермскому авиадвигателю исполнилось 80 лет

На площади перед ДК Солдатова состоялось уникальное мотор-театральное шоу, посвященное легендарному конструктору Аркадию Швецову и его главному детищу.
27.11.2018 в 10:58

Метки: в Перми, Общество, Наука и техника

В Перми может появиться улица имени академика Анциферова

Академик В.Н. Анциферов работал над созданием деталей для легендарного космического корабля Буран.
27.11.2018 в 10:32

Метки: в Перми, Общество, Образование

Автовладельцев приглашают на прием

В краевом управлении ГИБДД состоится прием граждан
27.11.2018 в 10:29

Метки: в Перми, в Пермском крае, Анонс

В России

«Красный человечек» из Перми появился в Самаре и вызвал скандал

Арт-объект установили без ведома автора Андрея Люблинского
26.11.2018 в 15:00

Метки: В России, в Пермском крае, Культура, Общество, в Перми

В Перми подвели итоги пятого Всероссийского форума национального единства

На форум приехали более 500 делегатов из 45 регионов страны.
26.11.2018 в 10:06

Метки: в Перми, Общество, В России

Правила оплаты отопления могут изменить

Минстрой РФ разработал поправки в Жилищный кодекс
22.11.2018 в 15:44

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Экономика, Деньги

Продолжение следует: в Перми начался новый суд по иску DJ Smash к экс-депутату Телепневу

Пострадавшая в драке звезда требует компенсировать моральный ущерб.
22.11.2018 в 12:40

Метки: в Перми, В России, Происшествия

В единстве и согласии

500 делегатов из 45 регионов страны приехали в Прикамье на пятый Всероссийский форум национального единства.
22.11.2018 в 11:57

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России

Лента новостей RSS каналы

«СВЕЗА Уральский»: экологическая модернизация«СВЕЗА Уральский»: экологическая модернизация

Власти Перми разрешили ввести в эксплуатацию дом на Углеуральской, 27Власти Перми разрешили ввести в эксплуатацию дом на Углеуральской, 27

Любительский бокс: на ринге все равны!Любительский бокс: на ринге все равны!

Первому пермскому авиадвигателю исполнилось 80 летПервому пермскому авиадвигателю исполнилось 80 лет

В Перми может появиться улица имени академика АнцифероваВ Перми может появиться улица имени академика Анциферова

Автовладельцев приглашают на приемАвтовладельцев приглашают на прием

В приоритете - массовый спортВ приоритете - массовый спорт

Гость студии: Дмитрий Самойлов о развитии транспортной системыГость студии: Дмитрий Самойлов о развитии транспортной системы

Ночная инспекция: власти Перми проверили, как убирают снегНочная инспекция: власти Перми проверили, как убирают снег

Пермская зоозащитница чуть не стала жертвой изнасилованияПермская зоозащитница чуть не стала жертвой изнасилования

На Прикамье наступают «Сингапур», «Колорадо» и «Мичиган»На Прикамье наступают «Сингапур», «Колорадо» и «Мичиган»

В Прикамье начинают оборудовать ледовые переправыВ Прикамье начинают оборудовать ледовые переправы

Газификация набирает оборотыГазификация набирает обороты

Вылетели окна, треснула стена: подробности ЧП на Клары Цеткин- 19Вылетели окна, треснула стена: подробности ЧП на Клары Цеткин- 19

Синоптики: неделя ожидается холоднойСиноптики: неделя ожидается холодной

Ёлочка, гори!Ёлочка, гори!

Учебники по возвращению будущегоУчебники по возвращению будущего

В селе Коса прошел семейный фестиваль «Мал мала меньше»В селе Коса прошел семейный фестиваль «Мал мала меньше»

В Прикамье привезли уникальную иконуВ Прикамье привезли уникальную икону

В Перми стартовал конкурс «Спортивная элита Прикамья- 2018»В Перми стартовал конкурс «Спортивная элита Прикамья- 2018»

Пермский край. Неделя за 159 секундПермский край. Неделя за 159 секунд

Чайковские нефтяники отметили 60-летие станции «Уральской»Чайковские нефтяники отметили 60-летие станции «Уральской»

В МЧС назвали причины ЧП на улице Клары Цеткин, 19В МЧС назвали причины ЧП на улице Клары Цеткин, 19

Метель и гололедица стали причиной массовых ДТПМетель и гололедица стали причиной массовых ДТП

«Красный человечек» из Перми появился в Самаре и вызвал скандал«Красный человечек» из Перми появился в Самаре и вызвал скандал

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную