Первому пермскому авиадвигателю исполнилось 80 лет

На площади перед ДК Солдатова состоялось уникальное мотор-театральное шоу. Праздник посвятили легендарному конструктору Аркадию Швецову и его главному детищу - первому пермскому авиационному двигателю, которому нынче исполнилось 80 лет. Его завели прямо на глазах многочисленной публики. Как это было?

Такой же звук Аркадий Швецов услышал в 30-х годах прошлого столетия. В то сложное для страны время житель удалённой от столицы губернии получил в Америке лицензию на производство мотора Curtiss-Wright. Но в Перми не было ни заводов, ни специалистов, чтобы собирать двигатели.

Сергей Павлов, директор по развитию Пермского музея авиации: "Важно понимать, что всё это проходило в супер-непростые времена для России. И тем не менее, в Перми случился супер-технологичный завод по производству авиационных двигателей".

Сергей Павлов - один из тех, кто восстанавливал мотор и создавал шоу. Считает, что с современными детьми только так - звук, свет, спецэффекты. В этом фрагменте суть всей постановки: этот мотор - сердце пермской авиационной промышленности в начале пути и главный проект Аркадия Швецова.

В предвоенные годы двигатель использовался на истребителях И-16, а после войны стал силовой установкой самого мирного самолета Ан-2. Так называемые «Кукурузники» он поднимает в небо до сих пор. В этом году исполняется 80 лет с даты выхода первого мотора.

Этот двигатель мог гнить на свалке, но в начале 2000-х по цене металлолома был выкуплен энтузиастами. Примерная стоимость составила 20 тысяч рублей. Затем мотор восстановили, закрепили на специально созданном стенде. Несмотря на компактные размеры, весит агрегат 600 кг. Заправляют его 92-м или 95-м бензином. Как он выглядит и как звучит, теперь знают ещё больше пермяков.

Выброс масла внёс свои коррективы, но оттого шоу стало ещё более зрелищным. После небольшого ремонта можно будет запустить снова - уверяют организаторы. И обещают - шоу повторится.