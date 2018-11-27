В Перми может появиться улица имени академика Анциферова
В Перми может появиться улица имени академика Анциферова. Такое предложение уже поступило в администрацию города и прозвучало на конференции, посвященной его 85-летнему юбилею, которая открылась в потитехе. Ученого по праву считают основателем Уральской школы порошкового материаловедения. Среди многочисленных заслуг - он является обладателем патентов на 234 изобретения. К примеру, именно академик Анциферов работал над созданием деталей для легендарного космического корабля "Буран".
Ирина Анциферова, доктор технических наук, дочь академика В. Н. Анциферова: "Для него это было очень великим событием, они работали с москвичами, получили за это государственную премию. Он всю жизнь гордился этим проектом, и у него на столе письменном лежала фотография этого «Бурана».
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