В приоритете - массовый спорт

Итоги года подвели на заседании Совета по физической культуре и спорту Пермского края. Заявлено, что вовлечь в здоровый образ жизни удалось более 900 тысяч человек. Все это благодаря таким проектам, как «Школьный спортивный клуб», «Тренер нашего двора», «Мы выбираем спорт». На базе 111 учебных заведений были организованы занятия физкультурой для всех желающих.

Андрей Бурдин, депутат Законодательного собрания Пермского края: "В этом году реализованы большие проекты по развитию массового спорта в Пермском крае. На плановый 2019, 2020, 2021 год также будут реализованы эти проекты такие как «Спортивный клуб», «Тренер нашего двора».

Заявлено, что именно массовый спорт станет в приоритете и на следующий год. Активно вовлекать будут возрастную группу от 30 лет и старшее поколение. Для них разработают специальные программы. Что касается школ и дворовых площадок, их продолжат приводить в порядок. Большее внимание уделят и доступности спортивных объектов.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Надо поставить задачу за 3 года. И все, что касается инфраструктуры школ, спортплощадок, межшкольных стадионов, то, что нужно людям, чтобы под рукой было, мы все это должны сделать. Не такие это фатальные деньги будут".