Гость студии: Дмитрий Самойлов о развитии транспортной системы
Глава Перми Дмитрий Самойлов рассказывает о реформировании отрасли общественного транспорта, обновлении авто- и трамвайного парка, совершенствовании маршрутной сети, развитии транспортно-пересадочных узлов и эксперименте с электробусами.
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