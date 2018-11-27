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Ночная инспекция: власти Перми проверили, как убирают снег

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снег

Уборку улиц от снега накануне вечером проверили чиновники городской администрации. В частности, отдельное внимание обращено на жалобы жителей о чистке тротуаров и парковочных карманов. 

Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации г. Перми: "Глава города поставил задачу очистить город от снега. Погодные условия таковы, что снег идет постоянно. Соответственно, днем это патрульная очистка, там, где есть возможность вывозить снег, его вывозят. Самая главная задача – не дать возможности для образования наката и гололеда. Это уже ночная задача, когда массово выходит техника на проезжую часть, ее прометают, формируют в отвалы, которые потом начинают вывозить. Ночная смена начинается с десяти часов вечера. Сегодня она началась пораньше, чтобы за ночь успеть и промести, и просыпаться, и вывезти, и к утру навести порядок в городе".

В автобусе, вышедшем на инспекцию, помимо представителей городской администрации были и представители подрядных организаций. Маршрут определял глава города Дмитрий Самойлов. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 27.11.2018 в 09:40 в рубрике - Вести Пермь

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