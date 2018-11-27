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Пермская зоозащитница чуть не стала жертвой изнасилования

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Море

Стали известны подробности жуткой истории, которая случилась с одной из пассажирок "Такси перемен". Известную в Перми зоозащитницу попытался изнасиловать водитель. Перед этим он рассказывал ей, как регулярно спит с несовершеннолетними. И все это девушка записала на диктофон.

Галя выключает диктофонную запись, но ее руки продолжают дрожать. Ужасные чувства - страх, отвращение и безысходность - известная пермская зоозащитница испытала средь бела дня, сев в обычное пермское «Такси перемен».

Галина Море, зоозащитница: "Водитель начал просто трогать меня за колени, приставать, лезть. Очень хорошо, что мне удалось записать его на диктофон, сразу же я включила его в телефоне, я думаю, что если бы записи не было, мне бы никто и не поверил".

такси

Таксист заблокировал двери и всю дорогу рассказывал про свои связи с несовершеннолетними девушками, при этом не переставал домогаться, рассказывает девушка. Море удалось вырваться лишь в тот момент, когда водитель отвлекся на телефонный звонок и затормозил на обочине. Ему позвонили из диспетчерской службы «Такси перемен», куда обратилась подруга Гали, забив тревогу. Правда, в офисе компании прокомментировать инцидент наотрез отказались.

- Нас интересуют ваши дальнейшие отношения с этим водителем, расторгли ли вы договор?

- Комментариев не даем.

- А как вообще работает ваша система, вы несете ответственность за то, что происходит в автомобиле во время поездки?

- Я же вам сказал, комментариев не даем!

Удалось выяснить, что руководство «Такси перемен» базируется в соседнем Ижевске. На официальном сайте компании указано, что все обязанности лежат на фрахтовщике - наемном водителе, а служба 214-5-214 исполняет лишь операторскую функцию. При этом пермские полицейские от комментариев отказались. Признание о связи с несовершеннолетними, записанное на диктофон, почему-то пока никак не заинтересовало и Следственный комитет.

Раз спасение утопающих стало делом рук самих утопающих - подойти к этому нужно профессионально - уверен мастер спорта Василий Рошак. Узнав о случившемся с Галей, он заявил, что готов обучить приемам каждую девушку, достаточно обратиться в клуб тайского бокса.

самозащита

Если произошло такое, что вы попали в непредвиденную ситуацию - нужно пользоваться всеми подручными средствами, а лучше самими руками - подойдут как ногти, так и базовые приемы самообороны. Хватаем за мизинец, оттопыриваем его, поворачиваемся, прячем голову, роняем соперника и бежим!

Но учиться самообороне Галя не готова - ее дело спасать котиков, попавших в беду. Защитить саму зоозащитницу в этой ситуации оказалось некому, а ведь такая история могла случиться с любой пассажиркой того же «Такси перемен».

 

 

 

Мария Шилова

Метки: в Перми, Происшествия, Преступления

Опубликовано: 27.11.2018 в 09:22 в рубрике - Вести Пермь

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