Вылетели окна, треснула стена: подробности ЧП на Клары Цеткин- 19

До сих пор закрыт доступ в две квартиры дома № 19 на улице Клары Цеткин в Перми. Остальным жителям вернуться разрешили. Эвакуировали всех в экстренном порядке накануне. В одном из помещений взорвался газовый баллон, начался пожар, треснула одна из стен. К счастью, обошлось без пострадавших. Что случилось?

В воскресное утро досмотреть сон так и не удалось. И пусть звука взрыва в соседней квартире Владислав не слышал, около семи утра всех разбудил спасатель.

Владислав Зудихин: "Всех разбудили, вывели на улицу, стояли, ждали, никакой информации не давали, потом пригласили погреться в БМ, через какое-то время приехал глава района, описал, что случилось".

На место в экстренном порядке прибыли оперативники, представители администрации, сотрудники МЧС. Эвакуировано больше сотни человек. Тушить, к счастью, ничего не пришлось. К одиннадцати часам всем разрешили вернуться домой.

Сила взрыва была такова, что окна вылетели сразу в двух квартирах. Но первые обследования экспертов уже подтвердили, что повреждений несущих конструкций в доме нет.

А внутренние стены пострадали куда больше. В две квартиры доступ закрыт до сих пор. Косметическим ремонтом здесь уже точно не обойтись. Соседи до сих пор не верят в чудо, что пострадавших нет.

Жильцов в квартире на момент происшествия не было дома. На месте сотрудники МЧС обнаружили включенную паяльную станцию, а рядом останки небольшого газового баллона.

Игорь Хлебников, заместитель начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю (по антикризисному управлению): "Произошел хлопок газового баллона емкостью около 500 миллилитров. Проводится проверка по установлению причин и обстоятельств. Ситуация под контролем".

Специально для жильцов пострадавших квартир администрация Перми приготовила жилплощадь в маневренном фонде, но за помощью в итоге так никто и не обратился. Восстановление внутренних стен взяла на себя управляющая компания.

Александр Стяжкин, начальник Пермского городского управления Гражданской защиты: "Мы сейчас определяем механизмы, источники финансирования, но это будет делаться силами управляющей компании. Источник финансирования либо УК, либо за счет виновного".

Степень вины еще предстоит установить. Известно только, что в квартире на момент происшествия проживал арендатор, и вернется ли он обратно – пока большой вопрос.