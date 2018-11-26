Вылетели окна, треснула стена: подробности ЧП на Клары Цеткин- 19
До сих пор закрыт доступ в две квартиры дома № 19 на улице Клары Цеткин в Перми. Остальным жителям вернуться разрешили. Эвакуировали всех в экстренном порядке накануне. В одном из помещений взорвался газовый баллон, начался пожар, треснула одна из стен. К счастью, обошлось без пострадавших. Что случилось?
В воскресное утро досмотреть сон так и не удалось. И пусть звука взрыва в соседней квартире Владислав не слышал, около семи утра всех разбудил спасатель.
Владислав Зудихин: "Всех разбудили, вывели на улицу, стояли, ждали, никакой информации не давали, потом пригласили погреться в БМ, через какое-то время приехал глава района, описал, что случилось".
На место в экстренном порядке прибыли оперативники, представители администрации, сотрудники МЧС. Эвакуировано больше сотни человек. Тушить, к счастью, ничего не пришлось. К одиннадцати часам всем разрешили вернуться домой.
Сила взрыва была такова, что окна вылетели сразу в двух квартирах. Но первые обследования экспертов уже подтвердили, что повреждений несущих конструкций в доме нет.
А внутренние стены пострадали куда больше. В две квартиры доступ закрыт до сих пор. Косметическим ремонтом здесь уже точно не обойтись. Соседи до сих пор не верят в чудо, что пострадавших нет.
Жильцов в квартире на момент происшествия не было дома. На месте сотрудники МЧС обнаружили включенную паяльную станцию, а рядом останки небольшого газового баллона.
Игорь Хлебников, заместитель начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю (по антикризисному управлению): "Произошел хлопок газового баллона емкостью около 500 миллилитров. Проводится проверка по установлению причин и обстоятельств. Ситуация под контролем".
Специально для жильцов пострадавших квартир администрация Перми приготовила жилплощадь в маневренном фонде, но за помощью в итоге так никто и не обратился. Восстановление внутренних стен взяла на себя управляющая компания.
Александр Стяжкин, начальник Пермского городского управления Гражданской защиты: "Мы сейчас определяем механизмы, источники финансирования, но это будет делаться силами управляющей компании. Источник финансирования либо УК, либо за счет виновного".
Степень вины еще предстоит установить. Известно только, что в квартире на момент происшествия проживал арендатор, и вернется ли он обратно – пока большой вопрос.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Синоптики: неделя ожидается холодной
В Прикамье привезли уникальную икону
В Перми стартовал конкурс «Спортивная элита Прикамья- 2018»
Пермский край. Неделя за 159 секунд
Чайковские нефтяники отметили 60-летие станции «Уральской»
В МЧС назвали причины ЧП на улице Клары Цеткин, 19
Метель и гололедица стали причиной массовых ДТП
Пермский музыкант научился играть одновременно на трех балалайках
Шарики-фонарики: в Перми начался монтаж новогодней иллюминации
Киоски в «зонах культурного наследия» подлежат демонтажу
Добавить комментарий: