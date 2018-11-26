Синоптики: неделя ожидается холодной
Настоящую зиму синоптики обещают уже на этой неделе - минус 20 в отдаленных районах.
Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Неделя ожидается умеренно холодной, температура в среднем на градуса ниже климатической нормы. В начале недели под влиянием циклона будет преимущественно пасмурная погода, температура медленно будет снижаться от минус пяти до минус десяти к вечеру во вторник. Похолодание усилится в среду. В Перми температура может опуститься до минус пятнадцати. По северу края - до минус двадцати градусов. В четверг температура около минус 15 градусов. Самой холодной может стать ночь на пятницу, когда в Перми температура может опуститься до минус 20 градусов".
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