В Прикамье привезли уникальную икону

Уникальная икона Божией Матери "Призри на смирение" открыта всем верующим в Богоявленоском мужском монастыре. Ее история начинается в 1993 г., именно тогда, по легенде, произошло чудесное обретение образа Богородицы на стекле иконы. Впервые икона Божией Матери "Призри на смирение" явилась в 1420 году в Псковской области. Это событие произошло в период большого бедствия или "морового поветрия" - голода и эпидемии. Уникальная икона в Пермском крае пробудет до 10 декабря.