В Прикамье привезли уникальную икону
Уникальная икона Божией Матери "Призри на смирение" открыта всем верующим в Богоявленоском мужском монастыре. Ее история начинается в 1993 г., именно тогда, по легенде, произошло чудесное обретение образа Богородицы на стекле иконы. Впервые икона Божией Матери "Призри на смирение" явилась в 1420 году в Псковской области. Это событие произошло в период большого бедствия или "морового поветрия" - голода и эпидемии. Уникальная икона в Пермском крае пробудет до 10 декабря.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми стартовал конкурс «Спортивная элита Прикамья- 2018»
Пермский край. Неделя за 159 секунд
Чайковские нефтяники отметили 60-летие станции «Уральской»
В МЧС назвали причины ЧП на улице Клары Цеткин, 19
Метель и гололедица стали причиной массовых ДТП
Пермский музыкант научился играть одновременно на трех балалайках
Шарики-фонарики: в Перми начался монтаж новогодней иллюминации
Киоски в «зонах культурного наследия» подлежат демонтажу
В «Ласточку» - по удостоверению личности
«Сердце Швецова»: в Перми запустили пламенный мотор
Добавить комментарий: