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В Прикамье привезли уникальную икону

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Икона

Уникальная икона Божией Матери "Призри на смирение" открыта всем верующим в Богоявленоском мужском монастыре. Ее история начинается в 1993 г., именно тогда, по легенде,  произошло чудесное обретение образа Богородицы на стекле иконы. Впервые икона Божией Матери "Призри на смирение" явилась в 1420 году в Псковской области. Это событие произошло в период большого бедствия или "морового поветрия" - голода и эпидемии. Уникальная икона в Пермском крае пробудет до 10 декабря. 

Метки: в Перми, в Пермском крае

Опубликовано: 26.11.2018 в 17:15 в рубрике - Вести Пермь

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